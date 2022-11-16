Bölgesel Amatör Lig 14. Grup’ta ligde kalma mücadelesi veren Gebze Tayfunspor, hafta sonu konuk edeceği Değirmendere maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup’ta ligde kalma mücadelesi veren Gebze Tayfunspor, hafta sonu konuk edeceği Değirmendere maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup’ta geçen hafta deplasmanda lider Kafkas karşısında arzu edilen skoru elde edemeyen Gebze temsilcisi Tayfunspor, bu hafta sonu Değirmendere’yi sahasında konuk edecek. Gebze Alaettin Kurt stadında Özgür Demirtaş yönetiminde çalışmalarını sıkı tempoda sürdüren Tayfunspor’da morallerin düşük olduğu gözlemlendi. Gebze ekibi, ligde geride kalan 7 haftada çıktığı maçlarda yalnızca 4 puan toplayarak 13. sırada bulunuyor.

"İşimiz çok zor, bunu biliyoruz ve çok çalışıyoruz"

Takımın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Özgür Demirtaş, "Bu görevi kabul ederken tüm gerçekleri görerek ’Evet’ dedim. Muazzam heyecanlı, ilgili ve uzun vadeli plan, projeleri olan bir yönetime sahip olduğumuz için ben ve futbolcu topluluğumuz şanslı. Evet işimiz çok zor, bunu biliyoruz ve çok çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta yine çok önemli bir maça çıkacağız. Tek arzumuz, sahadan galibiyetle ayrılıp hem moral bulmak hem de puan hanemizde yükselmek" dedi.