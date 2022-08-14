Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze-Şile yolunun bozuk olan 4 bin 100 metrelik alanına 14 bin ton asfalt serilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze-Şile yolunun bozuk olan 4 bin 100 metrelik alanına 14 bin ton asfalt serilecek.

Gençlik spordan sporculara “fiziksel” destek Gençlik spordan sporculara “fiziksel” destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde yolların yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Gebze-Şile yolunun Kadıllı köyü mevkiinde bozuk olan 4 bin 100 metrelik alana 14 bin ton asfalt serilecek. Araç trafiğini aksatmadan ve güvenli bir şekilde üstyapı çalışmalarının yürütüldüğü yolda çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.