Gebze OSB’ye giden ağır tonajlı araçlar ve servislerin trafiği aksatmamaları için kavşak düzenlemesi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen trafik dolaşım planı çerçevesinde Gebze Organize Sanayi Bölgesine (OSB) giriş ve çıkışı rahatlatacak, trafik sıkışıklığına son verecek kavşak düzenlemesi yapıldı. Dönel kavşakla Gebze OSB’ye giren ve çıkan ağır tonajlı araçlar ve servislerin rahat bir şekilde manevra yapmaları ve trafiği aksatmamaları için kavşak düzenlemesi ve trafik yönü değişikliği yapıldı. Bölgede kuzey güney yönü tek yöne çevrilirken yapılan dönel kavşak ile trafik rahatladı.

Gebze TEM Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi ile OSB’ler arasındaki ulaşımın rahatlamasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de hayata geçirdiği trafik dolaşım planıyla 19 ayrı noktada kavşak düzenlemesi yapacak.