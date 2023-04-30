Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Mutlukent Dolaşım Planı ile Gebze OSB ve civarındaki kavşaklarda oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçmeyi hedefliyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun yol düzenleme ve üstyapı yenileme işleri ile devam eden çalışmalar çerçevesinde Şekerpınar-Gebze yolunun bağlantı köprüsü ile Mutlukent alt geçidi arasında kalan bölümünün Mutlukent Alt Geçidine doğru tek yön, Mutlukent alt geçidinin Şekerpınar Gebze yolundan İbrahimağa Caddesine doğru tek yön, İbrahimağa Caddesinin Dicle Caddesi ile Terminal Caddesi arasında kalan bölümünün Terminal Caddesine doğru tek yön, Terminal Caddesinin İbrahimağa Caddesi ile Bağlantı Köprüsü arasında kalan bölümünün Bağlantı köprüsüne doğru tek yön ve Bağlantı Köprüsünün ise çift yön olarak değiştirilmesi gerçekleştiriliyor.

Son bir yılda Gebze merkezi ve civarındaki yollarda trafiğin daha rahatlaması için yön değişikliklerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki trafiğin daha hızlı ilerlemesini amaçlıyor. Gebze Mutlukent Dolaşım Planı ile özellikle bölgedeki yoğun ağır tonajlı ve servis araçlarından dolayı oluşan trafiğin önüne geçilerek, trafikte düzenin sağlanması hedefleniyor.