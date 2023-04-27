Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Millet Bahçesi’ne inşa edilecek Millet Cami için hummalı bir çalışma yürütüyor. 20 bin metrekare alanda caminin temel kazısı yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Millet Bahçesi’nde yapılması planlanan Millet Cami için temel hafriyat kazısı gerçekleştiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı hızla süren Gebze Millet Bahçesi, pek çok sosyal donatıların dışında Türkiye’nin en büyük camilerinden birini içinde bulunduracak. Büyükşehir ekipleri, caminin yapımına katkıda bulunarak hafriyat kazısı desteği veriyor.

Toplam inşaat alanı yaklaşık 50 bin metrekare olan cami, Türkiye’nin en büyük ibadethanelerinden biri olma özelliğini taşıyacak. Millet bahçesinin en üst zirvesine yapılacak cami, 6 minareli ve 3 şerefeli olacak. Projede Selimiye Camisi’nin mimarisi esas alınacak. Gebze Millet Cami’de aynı anda 30 bin kişi namaz kılabilecek.