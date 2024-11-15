Özel bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyelerin yer alacağı Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde fiziki ilerleme oranı yüzde 68’e ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. Özel bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyelerin yer aldığı merkez, bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak inşa ediliyor. Günde 500 özel bireyin hizmet alacağı merkez, özel bireylerin yaşam kalitesini artırmakla birlikte onları toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde gerçekleşen proje ciddi bir ivme kazanırken, spor salonu çatı kaplaması ve duvar imalatları haricinde kaba imalatları tamamlayan ekipler, pencere doğrama montajlarını ise üç blok haricinde bitirdi. Kaba sıva imalatlarının iki blok haricinde yerine getirildiği projede istinat duvarı imalatı da ön cephe haricinde tamamlandı.

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 5 otizm grup eğitim odası, 7 otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 havuz güvertesi), 2 gündüz bakım odası, 3 erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 uyku odası özel bireylere hizmet verecek.