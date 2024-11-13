Gebze Belediyesi tarafından alınan 8 araç, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan 8 aracı, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili’ye teslim eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,"Kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz. Öz kaynaklarımızla satın aldığımız 8 aracı kamu hizmetlerinde kullanılması için emniyet teşkilatımıza teslim ettik. Rabbim kaza, bela vermesin. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, emniyet teşkilatına katkılarından ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti.