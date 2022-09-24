Gebze Belediyesi, Ulus Semt Polikliniği ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak hizmet vereceği Beylikbağı Sağlık Kompleksi ile Güzide 7/24 Çocuk & Bebek Kreşinin hizmete alma törenini gerçekleştirdi.

Gebze Belediyesi, Ulus Semt Polikliniği ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak hizmet vereceği Beylikbağı Sağlık Kompleksi ile Güzide 7/24 Çocuk & Bebek Kreşinin hizmete alma törenini gerçekleştirdi.

Gebze Belediyesi, yapımını tamamlanan Beylikbağı Sağlık Kompleksi ve Güzide 7/24 Çocuk & Bebek Kreşinin hizmete alma törenini gerçekleştirdi. Törene, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keskinkılıç, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, il ve ilçe protokolü temsilcileri katıldı. Hizmete alınan Güzide 7/24 Bebek & Çocuk Kreşi, iş gücüne katılan Gebzeli kadınların talepleri doğrultusunda, vardiyalı çalışma saatleri göz önüne alınarak geliştirilen Türkiye’nin ve dünyanın ilk ve tek 7/24 hizmet veren kreşi olma özelliği taşıyor. 0-24 ay bebeklerin temel bakım ve gelişim ihtiyaçlarının karşılandığı kreşte 24-66 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel, psikomotor, sosyal-duygusal ve öz bakım gelişimlerini desteklemek üzere programlar uygulanıyor. Gebze Belediyesinin çalışmaları ve Sağlık Bakanlığının destekleriyle hayata geçen Beylikbağı Sağlık Kompleksi ise Ulus Semt Polikliniği ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olmak üzere hizmet verecek. Ulus Semt Polikliniği içerisinde 112 hizmet birimi, 12 ihtisas polikliniği ve sağlık hizmetinin bir gereği olan laboratuvar, röntgen, enjeksiyon, müşahede odaları bulunuyor. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde ise terapi odaları, grup terapi salonu, çok amaçlı salon, hobi bahçesi, spor salonları yer alıyor.

Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Aile sağlığı merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi ve ulus semt polikliniğinden oluşan Beylikbağı Sağlık Kompleksimizi ve Türkiye’de, hatta dünyada ilk ve tek olan Güzide 7/24 Bebek Çocuk Kreşimizi, Gebze’nin cazibesinin devamı için olmazsa olmaz işler arasında değerlendiriyorum. Bu hizmetleri Gebze’ye kazandırmaktan bahtiyarım. Kim derdini anlatırsa ona derman olmak zorundayız. Kim ihtiyacını bildirirse ihtiyacı gidermek zorundayız. Mazeret üretmeden, imkan yok demeden Gebze’nin 100 yıllık sorunlarını çözerek yolumuza devam ediyoruz. Kreşimizi Gebze’de büyüyen bir talep üzerine kurduk. Bu talep büyümeye devam ediyor. Yeni Bebek - Çocuk kreşlerimizle biz de hizmetimizi çoğaltmaya devam edeceğiz” dedi.

“Beylikbağı Sağlık Kompleksimiz donanımlı bir sağlık tesisi oldu”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın öncülüğünde Beyaz Reformu hayata geçirdiklerini ve sağlık hizmetlerinde vatandaşa kolay erişim sağladıklarını dile getiren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Semt Polikliniği bölümünde, vatandaşlarımızın bedensel sağlık ihtiyaçlarına cevap verirken Ruh Sağlığı Merkezi’nde, ihtiyacı olan kişinin ruh sağlığının gelişmesine hizmet edecek. Beylikbağı Sağlık Kompleksimiz donanımlı bir sağlık tesisi oldu" diye konuştu.

“Biz sağlık çalışanları insana hizmet gibi şerefli bir iş yapıyoruz”

Sağlık Kompleksi’nin vatandaşlar için yapılan çok kıymetli bir iş olduğuna vurgu yapan Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keskinkılıç, “Biz sağlık çalışanları insana hizmet gibi şerefli bir iş yapıyoruz. Ancak insana hizmet sadece sağlıkçılara mahsus değil, devlet başlı başına insana hizmet eder. Bu tesis bunun güzel bir örneği oldu. Belediyemiz, bakanlığımız birlikte güzel komplekse imza attık. Kompleksi düşünen, emek veren insanımıza ve içerisinde hizmet verecek sağlık çalışlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ve aile fotoğrafı çekimiyle tören sona erdi.