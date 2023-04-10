Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Daha önce KHK’lı kardeşlerimizin görüşmeleri sendika ile tamamlanmış ve en düşük maaşın 15 bin TL olmasına karar verilmiştir. Çalışan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyor, aileleriyle sağlık sıhhat ve mutluluk içinde harcamalarını diliyorum" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye personellerini iftar programında ağırladı. Başkan Büyükgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına Başkan Yardımcıları Dursun Ali Arslan, Yusuf Burkut, Sedat Çelik, Selamet Güner, Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, sendikası temsilcileri, belediye birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

İlahiler ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda konuşan Zinnur Büyükgöz, "Bugün aile içi bir iftar programındayız. Belki her gün caddede, sokakta, binada karşılaşıyoruz ancak bazen hatırda bir çay içmek bir hoş sohbet kalır. Bugün de hatıralarımızda beraberce kalacak bir iftar vaktini eda edeceğiz. Gebze Belediyesi personeli olmak ne demek derseniz; dışarda bulunan 400 bin insan bu kurumun personeline bakarak aldığı hizmetin kalitesini ölçüyor dolayısıyla sizler bu kurumun birer aynasısınız. Daha önce KHK’lı kardeşlerimizin görüşmeleri sendika ile tamamlanmış ve en düşük maaşın 15 bin TL olmasına karar verilmiştir. Çalışan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyor, aileleriyle sağlık sıhhat ve mutluluk içinde harcamalarını diliyorum" dedi.

İftar programı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy’un Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür plaketi takdimiyle sona erdi.