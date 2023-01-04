Kamu kaynağının verimli kullanılması amacıyla satın alma yöntemine geçeceklerini ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Kiraladığımız 150 araç haricinde, çift kabin kamyonetlerde çıkan kasko bedelinden ötürü fazla kiralama ücreti ödemek istemedik. O kalemde kullandığımız 36 civarında araç söz konusu, bu araçları satın alma yöntemine gideceğiz. Fazla bedel ödememek için bu araçları satın almamız gerekiyor" dedi.

Kamu kaynağının verimli kullanılması amacıyla satın alma yöntemine geçeceklerini ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Kiraladığımız 150 araç haricinde, çift kabin kamyonetlerde çıkan kasko bedelinden ötürü fazla kiralama ücreti ödemek istemedik. O kalemde kullandığımız 36 civarında araç söz konusu, bu araçları satın alma yöntemine gideceğiz. Fazla bedel ödememek için bu araçları satın almamız gerekiyor" dedi.

Gebze Belediyesi’nin ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı ocak ayı meclisinde, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Biz normal şartlarda araçlar noktasında kamu kaynağını en yüksek düzeyde tutan durumu tercih ettik. Araç kiralamada bir kısmını kiralayacağız, bir kısmını da satın alacağız. Önceliğimiz kamu kaynağının verimli kullanılması. Kiraladığımız 150 araç haricinde, çift kabin kamyonetlerde çıkan kasko bedelinden ötürü fazla kiralama ücreti ödemek istemedik. O kalemde kullandığımız 36 civarında araç söz konusu, bu araçları satın alma yöntemine gideceğiz. Fazla bedel ödememek için bu araçları satın almamız gerekiyor" dedi.

Çoban Mustafa Paşa Cami’ye modern tuvalet ve abdesthane inşa edeceklerini söyleyen Büyükgöz, "Çoban Mustafa Paşa Cami’nin içerisindeki abdesthanede sıkıntı yaşanıyor. Meydanın altına meydanın kullanımını hiçbir şekilde etkilemeyecek, yer altında modern bir tuvalet ve abdest yeri inşa edeceğiz. Sizlerin de katkılarıyla devraldığımız caminin diğer boş alanının altına yer altı tuvaleti inşa edilecek. Bunu da sayın valimizle yaptığımız istişareler sonucunda ortak proje olarak gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.