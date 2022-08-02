Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı konut projesi için arazi altyapı hazırlıklarını yapmaya devam ettiklerini ve Gebze’ye dönük alternatif sunumlarını takdim edeceklerini söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı konut projesi için arazi altyapı hazırlıklarını yapmaya devam ettiklerini ve Gebze’ye dönük alternatif sunumlarını takdim edeceklerini söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgiler veren Başkan Büyükgöz, ilçenin geleceği adına önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı konut projesinden Gebze’ye pay alabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

“Kuzey Marmara Otoyolu Gebze’nin aort damarıdır”

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze bağlantısı olmadığını söyleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Böyle bir şey kabul edilemez. Dilovası’na gidip, oradan geri geliyoruz. Ya da Tepeören’den çıkıp ileri gidiyoruz. Halbuki projede Gebze’nin çıkışı var ve 300-400 metre yapılmış, çıkmaz sokak olarak bırakılmış. Yaptığımız çalışmalarla devlete sıfır kuruş maliyetle o yolun kamulaştırma sorununu çözdük. 1 buçuk milyar liralık kamulaştırmadan devleti kurtarmışız. Sadece 1 tane yoldan bahsediyorum. Şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oranın projesini hazırlıyor. İnşallah Karayolları Genel Müdürlüğü’ de oranın ihalesini yapıp o yolu yapacak. İleride herkes fark edecek, o yol Gebze’nin aort damarıdır. Kuzey’den Güney’e, Doğu’dan Batı’ya bütün geçişleri sağlayan aort damarı niteliğindedir. O yüzden de olmazsa olmaz, hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor” dedi.

“TOKİ’den 232 dönüm yer satın aldık”

TEM Otoyolu’nun kuzeyinde yeni bir Gebze doğacağını aktaran Başkan Büyükgöz, “Gebze artık TEM’in güneyinde sıkıştığı alandan kendini kurtarmalıdır. TEM’in güneyindeki yaşam alanının sürdüğü bu bölge Gebze’nin bugünkü hali. Yeni Gebze TEM’in kuzeyinde doğacaktır. Öyle ya da böyle yeni yaşam alanları, yeni konut alanları, yeni şehir yapılaşmaları imar uygulamalarını bitirdiğimiz için oralarda başlayacaktır. Yakında o bölgede toplu konutlar, yapılaşma hareketlerinin orada hızlandığını, yeni kent parçalarının, yeni konut bölgelerinin oralarda başladığını hep beraber gözlemlemiş olacağız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı konut projesi için arazi altyapı hazırlığımızı yapıyoruz. Gebze’ye dönük alternatif sunumumuzu takdim edeceğiz. Gebze’ye mutlaka bir proje koparmaya gayret edeceğiz. Gebze Belediyesi olarak TOKİ’den 232 dönüm yer satın aldık. Gebze kent merkezindeki merdiven altı küçük sanayi yapılarını, işyerlerini düzenli, modern ve insani değerlerle hizmet verebilecekleri alanlara kavuşturmuş olacağız. Toplam bedeli yaklaşık 508 milyon liraya satın aldık. Kentin içinde sorun oluşturan sektörleri oraya toplayacağız” diye konuştu.