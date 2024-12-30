Pendik Belediyesi Bedensel Engelli Spor Kulübü ekibini 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini alan Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımı, 2024 yılını 16 puanla 2. sırada tamamladı.

Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımı namağlup yoluna devam ediyor. 4 yıl önce kurulan Ampute Futbol Kulübü ekibi deplasmanda karşılaştığı Pendik Belediyesi Bedensel Engelli Spor Kulübü ekibini 1-0 mağlup etti. Süper Lig’de üst üste 4. Galibiyetini alan Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımı 2024 yılını 16 puanla ligin 2. sırasında tamamladı. Takım kaptanı Barış Telli’nin golüyle Pendik Belediyesi Bedensel Engelli Spor Kulübü ekibini 1-0 mağlup eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol takımı ODTÜ Teknofest Spor Kulübü’nü kendi evinde ağırlayacak.