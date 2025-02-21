Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinin koordinasyonunda "Gebelikten Doğuma Sağlıklı Sürecin Sırları" konulu seminer programı düzenlendi.

Sakarya Sosyal Gelişim Merkezi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merve Keskin Paker "Gebelik ve Doğum Eylemi", Gebe Okulu Koordinatörü Ebe Özlem Akıncı ise "Doğum Eylemini Kolaylaştıran Yöntemler" konularında bilgiler paylaştı. İlgiyle takip edilen program sonunda İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir eğitimcilere çiçek taktim ederek katkılarından dolayı teşekkür etti.