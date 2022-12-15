Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, gelişen teknoloji sayesinde bebek anne rahmindeyken bile muhtemel sorunların tarama testleri ile önceden belirlenebildiğini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, gelişen teknoloji sayesinde bebek anne rahmindeyken bile muhtemel sorunların tarama testleri ile önceden belirlenebildiğini söyledi.

Gebelikte kadınların en büyük korkusu bebeğinin sağlıklı olup olmadığı düşüncesidir. Gelişen ve hızla ilerleyen teknoloji sayesinde bebek anne rahmindeyken bile muhtemel sorunlar gebelik sürecinde yapılan testler ile önceden saptanabiliyor. Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, gebelikte yapılması gereken bazı testler hakkında önemli bilgiler verdi.

Ortak amaca hizmet eden testler

Opr. Dr. Abdullah Kurhan, "Gebelikte yapılan tarama testlerin ortak ve temel amacı fetusun sağlıklı olup olmadığının ayırımının yapılmasıdır. Bu tarama testleri anne karnında bulunan fetusun sağlıklı olup olmadığını yüzde yüz söylemez. Bu testler bizlere bir olasılık hesabını söylemektedir. Gebelikte tarama testleri ikili, üçlü, dörtlü test olarak yapılmaktadır. Bu testler ortak amaca hizmet etmektedirler. İkili, Üçlü ve dörtlü tarama testleri aynı amaçla yapılan testlerdir. Bu testlerin yapılma sebebi çocukta herhangi bir kromozon anomolisi varlığına ait bir risk artışının olup olmadığının saptanmasıdır. Birbirinden farklı testler olmasına rağmen aynı amaca hizmet etmektedirler. Bu testleri birbirlerinden ayıran özellik bakılan hormon değerlerinin farklı olması ve yapılan haftaların farklı olmasıdır” dedi.

İkili, üçlü ve dörtlü tarama testleri

İkili, üçlü ve dörtlü tarama testleri hakkında bilgi veren Dr. Kurhan, şunları söyledi:

“İkili tarama testi gebeliğin 11 ila 14. haftasında yapılmakta olup iki tane hormonun değerine bakılmaktadır. Bunları uluturasongrafide çocuğun ense kalınlığının ölçümü, burun kemiğinin varlığı yokluğu ve kişinin diyabet taşıyıcısı olup olmadığı tüp bebek olup olmamasına göre, ortalama bir risk analizi yapılmaktadır. Bilgisayar tarafından bir risk analizi yapılmakta, kişi buna bağlı olarak riskli veya risksiz olarak belirlenmektedir. Bu tarama testlerinin hiçbiri biz hekimlere kromozom bozukluğunu yüzde yüz söylemez sadece buna ait artmış bir risk varmı onu söylemektedir. Üçlü tarama testi 14 ila 18. haftalar arasında yapılmaktadır. Bu testte 3 gruba bakılmaktadır bunlar hormon bileşikleridir. Herhangi bir Ultrason değeri bu tarama testinde kullanılmamaktadır. Dörtlü tarama testinin isminden de anlaşıldığı gibi dört tane hormon parametresine bakılmaktadır. Dörtlü Tarama testi Gebeliğin 16 ila 20. haftalarında yapılmaktadır. Tarama testleri birbirlerini doğrulamak için yapılması gereksizdir. Tarama testlerinden uygun haftada başvuran kişiye herhangi birinin yapılması ve üçlü tarama testi AFP denilen hormon 16 ila 20. haftasında bakılması temel öngörü kaynağıdır. Tarama testleri denilince akla sadece kanda yapılan testler gelmemelidir.”

“Ayrıntılı ultrason yapılması çok önemli”

Ayrıntılı ultrasonun önemine değinen Opr. Dr. Abdullah Kurhan, “Gebeliğin 18 ila 22. haftaları veya 24. haftasında yapılan ayrıntılı ultrason iki düzey Ultrason testi vardır. Bu gebelik boyunca yaptırılması gereken en önemli ultrason testidir. Bu testle çocuğun oluşmuş olan bütün organları dikkatlice değerlendirilip herhangi bir anomalinin varlığı yokluğu yada ileriki haftalarda bir sorun teşkil edebilecek düşünülen bulguların tespiti açısından çok önemlidir. Daha öncesinde sadece anomali doğum öyküleri olan insanlara bu haftalarda ultrason yapılması önerilir ken artık rutin pratikle bütün gebelere 18 ila 24. haftalar arasında ayrıntılı ultrason yaptırmalarını önermekteyiz. 24 ila 28. haftalar arasında ise şeker yüklemesi diye adlandırılan 50 gr OGTT testi vardır. Özellikle ilk gebeliği olan insanlarda, aile öyküsünde diyabet olan insanlarda, kilo alımına meyilli, çok kilo almış insanlarda şeker yüklemesinin yapılmasını önermekteyiz" diyerek sözlerini tamamladı.