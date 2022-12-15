Özel Hatem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazire Öztürk, gebelik takibinin, sağlıklı nesiller dünyaya getirmek için son derece önemli olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.

Özel Hatem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazire Öztürk, gebelik takibinin, sağlıklı nesiller dünyaya getirmek için son derece önemli olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazire Öztürk, gebelik takibinin önemine dikkat çekerek, "Gebelikten önce annede var olan hastalıkların gebelik sürecine etkisi, gebelikle ilgili veya başka konuda bir problem varlığının araştırılması, gebeliğe hazırlık için gerekli tıbbi tedavilerin planlanması, çiftin gebelik hakkında bilgilendirilerek annenin sağlıklı bir şekilde gebeliğe başlaması gebelik öncesi muayenelerle ortaya konabilir" dedi.

"Gebelik süresince tarama testleri oldukça önemli"

Tarama testlerinin zamanında yapılması gerektiğini anlatan Öztürk, "Gebelik süresince haftaya göre planlanan tarama testlerinin zamanında yaptırılmasının hem anne hem bebek sağlığı için büyük bir önem taşır. Tarama testleri sayesinde; Dış gebelik, intrauterin büyüme geriliği, düşük veya düşük riski, kromozom bozuklukları, gizli enfeksiyonlar, erken doğum riski, ölü doğum riski, kan uyuşmazlığı, gestasyonel diyabet , tiroid ve plasentaya ilişkin sorunlar ve daha pek çok sorunun tespit edilebilmesi mümkün oluyor" şeklinde konuştu.

"Gebelikte anne adayında bazı hastalıklar baş gösterebiliyor"

Dr. Öztürk, gebelikte anne adaylarında hastalık riski arttığını da belirterek, "Gebelik sırasında anne adayında bazı hastalıkların riski artmaktadır. Ayrıca bebekte de sakatlık riski, gelişme geriliği yâda anne karnında gebelik kayıpları yaşanabilmektedir. Bu ve bunun gibi onlarca sebepten dolayı gebelik takibi dikkatli ve düzenli bir şekilde yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Doğru zamanda müdahale önemli

Gebelik sürecinde testlerin ihmal edilmemesi konusunda da uyaran Nazire Öztürk, "Gebelik testleri sayesinde zamanında müdahale ile çoğu zaman gebeliğin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi sağlanır. Bu testler ne yazık ki birçok gebe tarafından ihmal edilebiliyor. Fakat hem anne hem de bebek sağlığı için gebelik takibinde hekim tarafından önerilecek testlerin zamanında yaptırılması oldukça önemli" diye konuştu.