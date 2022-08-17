Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, gebeliğin üçer aylık dönemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, gebeliğin üçer aylık dönemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, gebeliği 14 haftalık olarak üç periyoda ayırıldığını belirterek, "Gebeliğin ilk 14. haftasına birinci trimester yani gebeliğin ilk üç ayı denilmektedir. Adet gecikmesi ile başlayan gebelik sürecinin hesaplanması son adet tarihin ilk günü baz alınarak yapılır. Gebelik süreci o ay olgunlaşan yumurtaların yaşının hesaplanmasıdır" dedi.

Opr. Dr. Abdullah Kurhan, gebelik testi ve gebelik teşhisi hakkında şu bilgileri verdi:

"Gebelik testi kan ve idrar yapılabileceği gibi gebeliğin 5. haftasının geçmesi ile beraber ultrasonografik olarak gebelik kesesinin görülmesi biz hekimlere gebelik teşhisi koydurur. İlk 14 haftada vücut değişiklikleri olarak, karşılaşılan en sık şikayetler ilk olarak genel vücutta yorgunluk, halsizlik, bulantı, kusma, uyuma, gibi şikayetlerdir. Beraberinde vajinal kanama olması adet olacakmış gibi ortaya çıkan karın ve kasık ağrısı da bu haftalarda ortaya çıkabilecek tipik bulgulardandır. Bu bulguların bazıları gebelik hormonlarının vücutta artmasına bağlı olarak ortaya çıkacağı gibi bazısında gebeliğin rahim içerisindeki yerleşmesi ile beraber ortaya çıkan durumun kendisidir. İlk 10 haftada karşımıza çıkan düşük ve düşük tehdidi durumu bu haftalarda en sık karşılaşılan problemlerin başında gelmektedir. Özellikle sık ve şiddeti arta ağrı ve yoğun kanama ile beraber ilerleyen durumlarda hastaların düşük yapmaları çok yüksektir.”

Anne adayları kötü alışkanlıklarından uzak durmalı

Anne adaylarına kötü alışkanlıklarından uzak durması uyarısında bulunan Dr. Kurhan, “Gebeliğin ilk 14 haftasında ideal kilo alımı 1 ila 2 arasındadır. Özellikle bu haftalarda gebelerin çok yoğun kaloriye ihtiyacı olmadığın için beslenmeleri konusunda vitamin, mineral, protein ve değerli karbonhidratlar ağırlıklı besinler önermekteyiz. Herhangi bir fiziksel kısıtlama bu ilk 14 haftada önermemekteyiz. Özellikle gebeliğin ilk 6- 8 haftası dış etkenlere maruz kaldığı takdirde ortaya bazı problemler çıkmaktadır. Dolayısıyla gebelerin bu haftalarda kötü alışkanlıklardan uzak durmaları akılcı ilaç kullanmaları ve radyasyondan uzak durmalarını önermekteyiz” şeklide konuştu.

İlk muayene

Opr. Dr. Abdullah Kurhan, “İlk 3 ay için kullanılacak ilaçları düşünüldüğü zaman günlük 400 mikrogram folikasit gebeliğin istenmesinden 3 ay önce başlanmalı ve gebeliğin ilk 3 ayı yani ilk 12 haftası kullanılmasını sıklıkla önermekteyiz. Gebelerin ilk trimester de ki yani ilk 3 ayındaki muayene zamanlaması düşünecek olursak ilk muayene 6 ila 7 haftaları arasında olmalıdır. 6 ve 7 hafta olmasının sebebi hem gebelik kesesinin oluşmuş olması hem çocuğun kalp atışını bu haftalarda seçilebilecek olması ötürüdür. Gebeliğin ilk vizitinde rutin kan testleri idrar testleri istenmeli herhangi bir kronik hastalık taşıyıcılığı da varsa ilgili bölümlere konsültasyon yaparak risk analizi yapılmalıdır. Bu haftalar arasında yapılacak testleri düşündüğümüz zaman 10 ila 14 haftalar arasında ikili tarama testi hakkında gebeler bilgilendirilmeli isteyen gebelere bu test uygulanmalıdır” diyerek sözlerine son verdi.