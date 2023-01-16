Kış mevsiminde havaların soğuması ve güneş etkisinin azalmasıyla üst solunum yolu hastalıklarıyla birlikte enfeksiyonlar daha sık görülüyor. Enfeksiyonlardan en çok da anne adaylarının etkilendiğini kaydeden Op. Dr. Ali Metin Celep, gebelerin hem kendileri hem de bebekleri için bu dönemde dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Kış mevsiminde havaların soğuması ve güneş etkisinin azalmasıyla üst solunum yolu hastalıklarıyla birlikte enfeksiyonlar daha sık görülüyor. Enfeksiyonlardan en çok da anne adaylarının etkilendiğini kaydeden Op. Dr. Ali Metin Celep, gebelerin hem kendileri hem de bebekleri için bu dönemde dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Kış mevsiminde havaların soğuması ve güneşin etkinliğinin azalması nedeniyle insanların enfeksiyonlara açık hale geldiğini kaydeden Medicana Sağlık Grub Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Ali Metin Celep, anne adaylarının enfeksiyon konusunda en riskli gruplar arasında yer aldığını söyledi. Bu dönemde anne adaylarının kış hastalıklarından korunmak için önlem almaları gerektiğini belirten Op. Dr. Ali Metin Celep, “Bunun için de kendi depolarında eksik olan vitamin ve minerallerin tamamlanması kış döneminde onların halsiz düşmelerini ve enfeksiyonlardan korunmalarını sağlar” dedi.

Eksik olan Covid-19 ve grip aşıları yaptırılmalı

İnfluenza tipi gribal enfeksiyonlarda son zamanlarda artış görüldüğünü söyleyen Celep, “Gebeler için kış enfeksiyonlarından korunmak birinci derecede önemlidir. Son günlerde özellikle kapalı alanlardaki maske kullanımının gevşemesi yeniden koronavirüse neden olurken; bir yandan iki senedir görülmeyen influenza tipi gribal enfeksiyonlarda artış görülmektedir. Bu anlamda anne adaylarının eksik olan Covid-19 ve grip aşılarını yaptırmaları önem taşımaktadır. Anne adaylarının aklında aşıların bebeklerine zarar verdiği konusunda soru işaretleri bulunabilir ama çalışmalara göre bu aşıların anne karnındaki bebeğe sakıncası olmadığı bilinmektedir. Bunun yanında gebelerin maske takımına özel olarak önem vermesi, kapalı alanlarda daha az zaman geçirmeleri hastalık riskini azaltmak açısından olumlu olacaktır. Eğer kapalı alanda daha az zaman geçirmek mümkün olmuyorsa bulunulan ortamın sık sık havalandırılmasına dikkat edilmelidir” diye konuştu.

Kış mevsiminde beslenme direnci artırır

Vücut direncinin artırılması için gebelikte beslenmenin de çok önemli olduğunu vurgulayan Celep, “Vücut direncini arttırmak için demir ve C vitamini içeren gıdaları tüketmek önemlidir. Yeşil yapraklı sebzelerden lahana, brokoli, ıspanak ve pırasa tüketmeleri önemlidir. Bu sebzeler içerdikleri bol miktarda demir sayesinde gebelerin hastalıklara olan direncini artırır. Bunun yanında sebzelerin içindeki lifler sayesinde bağırsak hareketleri düzenlenir ve kabızlık engellenir. Ayrıca anne adaylarının mandalina, portakal gibi meyveleri tüketmesi, içerdikleri bol miktarda C vitamini ile gebenin bağışıklık sistemini güçlendirmesi açısından çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Balık tüketimi önemli

Gebe kadınların haftada en az 1 öğün balık tüketmelerini öneren Celep, “Sonbahar ve kış aylarında bolca bulunan taze balık tüketimi Omega 3 ve D vitamini eksikliğini tamamlar. Omega 3 ve D vitamini kemik ve diş sağlığı için de olumlu katkıda bulunur. Genel anlamda gebelikte Akdeniz tipi beslenme yani yeşil yapraklı sebze ve balık tüketimi vücut direncini artırmanın yanında gebelikte ortaya çıkan yüksek tansiyon ve protein kaybıyla karakterize giden preeklamsi durumunu da dörtte bir oranında azaltmaktadır.

Bütün bu önlemlere rağmen hastalanan gebelerin dikkat etmeleri gereken en önemli husus istirahat ve yeterli su tüketimidir. Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı gibi semptom gösteren gebeler Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorlarının da yönlendirmesiyle Kulak, Burun Boğaz, Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları bölümlerine başvurmaları; hekimlerin önerdiği ilaçları kullanmalıdırlar. Düşünülenin aksine ‘gebeler ilaç kullanamaz’ diye bir şey yoktur. Gebe olduğunuzu bilen bir doktorun yazdığı ilaçlar, gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Ama doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir ilaç, özellikle anti-gribal ilaçlar kullanılmamalıdır. Burun tıkanıklığı için buruna okyanus suyu uygulamak, yüksek yastıkta yatmak; ateş için doktor önerisiyle parasetamol içerikli ilaçlar kullanmak faydalı olabilir” ifadelerinde bulundu.

Son olarak hamilelerin aşırı terlemeden koruyan kıyafetleri tercih etmelerini tavsiye eden Celep, “Gebeler sonbahar ve kış aylarında soğuktan korunmak için sentetik ve polyester kumaşlar yerine ince ve bir kaç kat pamuklu veya yünlü kıyafetleri tercih etmelidirler. Bu kumaşlar gebeyi aşırı terlemeden korur ve mantar enfeksiyonu riskini en aza indirir. Bu sayede kaşıntı gibi alerjik problemlerin de önüne geçmiş olur” dedi.