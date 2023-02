Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Doç. Dr. Ömer Demirtaş gebelerde görülen ağrıların ayrımında iki farklı yol olduğunu söyledi, gebeleri bilgilendirdi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Doç. Dr. Ömer Demirtaş gebeliğin her döneminde farklı ağrıların meydana gelebildiğini dile getirerek, “Gebeler, gebeliğin sonuna kadar her dönemde ağrılar çekebilir. İlk gebeliği olan hastalarda meydana gelen ağrıların normal bir ağrı mı veya hangi durumda doktora başvurulması gerektiğini bilmemesi, gebelerin anksiyetesini yükseltebiliyor ve endişesini arttırabiliyor. Ağrının temel özelliklerini bilmek, bu ağrının riskli bir ağrı olup olmadığını ayırt etmekte faydalıdır. Özellikle gebeliğin ilk on iki haftasında rahim, yeni gelişen bebeğe adapte olabilmek için gerilmektedir. Rahimde meydana gelen gerilme giderek kasların kasılmasına neden olmaktadır. Kasılmanın oluşması tıpkı adet sancıları gibidir. Genellikle saatte bir veya iki defa olmak üzere küçük ağrılar olur. İlk on iki haftadan sonra rahim hızla büyümeye başladığı için, rahmi tutan bağlar hızlı bir şekilde büyüyemez. Hızlı büyüyemediği içinde kaslarda gerginlik yapar. Yürürken, otururken, kalkarken ve eğilirken bıçak saplanır tarzda ağrılar olur. Bu ağrılara mekanik ağrılar denir. Bu ağrının özelliği ise adet sancılarına benzememesidir. Bir ağrı adet sancılarına benzemiyorsa ilk etapta endişelenmeye gerek yoktur. İlk 20 haftadan sonra ise bebek anne karnında büyüdükçe, annenin göbeği de büyümeye başlar. Bu sefer bel ağrıları meydana gelir. Oluşan ağrıların yanı sıra, bu ağrılara kanamalarda eşlik ediyorsa mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır. Genellikle 22. haftadan sonra yalancı doğum ağrıları başlar. Yalancı doğum ağrıları, gerçek doğum ağrılarından ayırt etmek önemlidir. Bunları ayırt edebilmek için kriterler şunlardır. Gerçek doğum ağrılarında, kasılmalar başladıktan sonra sıklığı giderek artar. Ve ağrının şiddeti rahimin sertleşmesiyle birlikte giderek artıyorsa ve bu durum 2-3 saatten uzun sürmüşse uzman bir hekime muayene olmakta fayda var. Yalancı doğum ağrıları ise genellikle saatte 1-2 defa oluşabilir. Ağrılar çok kuvvetli değildir, rahim 30 saniyenin altında kasılır, çok ciddi sertleşmeler meydana gelmez. Bu duruma kanamalar ve suyun gelişi eşlik etmez. Genelde gebeler istirahat ettikten sonra rahatlar. Temel olarak bu şekilde ayırt edilir” dedi.