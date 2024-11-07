Serdivan SHM Gebe Bilgilendirme Sınıfında anne ve baba adaylarına doğum süreci ve doğum sonrasına yönelik ihtiyaç duydukları tüm bilgiler veriliyor.

Serdivan Sağlıklı Hayat Merkezinde (SHM) Gebe Sınıfında yürütülen programda, gebelik sürecindeki fizyolojik ve psikolojik değişimlerden doğumun evrelerine, doğum ağrısıyla baş etme yöntemlerinden yenidoğan bakımına, anne sütünün öneminden emzirme tekniklerine kadar pek çok konu ele alınıyor. Gebe Sınıfından faydalanan anne adayları doğuma hazırlanırken, baba adayları da sürece aktif katılarak hem doğumda hem de sonrasında eşlerine en büyük destekçi olmayı öğreniyor.

35 haftalık gebe olan Nurdan Şirin Akgül ve eşi İbrahim Akgül de Gebe Sınıfı eğitimlerine katılan anne ve baba adaylarından biri. Baba olmaya hazırlanan İbrahim Akgül heyecanla bekledikleri süreçte Serdivan Sağlıklı Hayat Merkezinde aldıkları eğitimle akıllarına takılan birçok soruya doğru cevaplar bulduklarını dile getirerek, “Bu süreçte biz de çok heyecanlıyız. İnternetten birçok şeye bakıyoruz. Orada bir sürü bilgi kirliği var. Birinin doğru dediğine başka bir yerde yanlış deniyor. ‘Ona mı inanalım, buna mı inanalım?’ derken buraya gelip doğru bilgiyi almak bizler için çok iyi oldu” diye konuştu

İlk bebeklerini dünyaya getirmek için hazırlanan anne adayı Nurdan Şirin Akgül ise Serdivan SHM Gebe Sınıfıyla ilgili, “Daha önce anne ve baba olmadığımız için bu süreç bizim için çok heyecanlı. Burada aldığımız bilgiler ve eğitim sorumlumuzun desteği bizim için inanılmaz rahatlatıcı oldu. Sadece doğuma hazırlık değil doğum sonrası destek içinde her zaman yanımızda olduklarını söylediler. Süreçten genel olarak çok memnun kaldık, çok güzel bir hizmet. Herkesin faydalanmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ücretsiz ve erişilebilir olarak sunulan Gebe Bilgilendirme Sınıfları, tüm ebeveyn adaylarının bilinçli ve sağlıklı bir ebeveynlik yolculuğuna adım atmalarını hedefliyor. Sağlıklı nesiller ve güçlü aileler için tüm anne ve baba adayları ücretsiz sunulan programa davet ediliyor.