Koru Hastanesi tarafından düzenlenen ’Gebe Okulu’ projesi ile anne ve baba adaylarının daha sağlıklı bir gebelik süreci geçirmesi hedefleniyor.

Koru Hastanesi tarafından anne ve baba adaylarının daha sağlıklı bir gebelik sürecine ve doğum sonrasına hazırlanmasını amaçlayan ‘Gebe Okulu’ projesinin ilk programı, Sincan’daki Lale Konferans Salonu’nda düzenlendi. Programda doğum esnasında yapılması gereken doğru nefes egzersizleri, doğum esnasında doğru vücut hareketleri ve doğum sonrası bebek bakımına kadar anneliğin her aşamasıyla ilgili bilgilendirilen anne ve babalar, cerrahi müdahaleye gerek kalmaksızın normal doğum için hazırlandı.

“Daha sağlıklı nesillere giderken her şey güzel doğumlarla başlıyor”

Burada konuşan Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Özgür Kan, ‘Gebe Okulu’ projesinin ilk programını gerçekleştirdiklerini ve projeyi sık sık tekrar etmeyi planladıklarını ifade ederek, “Gebe okulları çok önemli. Giderek de hem Ankara’da hem de Türkiye’de sıklığı artmakta. Aslında yurtdışında da birçok gebeye bu şekilde eğitimler verilmekte ve doğuma hazırlanmakta. Burada bu planlamayı yaptığımızda en önemlisi konuyla ilgili gerçekten tecrübeli ve bilgili hekimlerle birlikte birçok farklı çalıştığımız meslektaşımız ve sağlık paydaşımızla doğuma hazırlanırken nelere dikkat edilmeli, neler önemli ve bu doğum hazırlık eğitimleri bize neler sağlamakta soruları. Çünkü daha sağlıklı nesillere giderken her şey güzel doğumlarla başlıyor” ifadelerini kullandı.

“Anne ve baba adaylarının kafalarında birçok soru işareti var”

Gebelik sürecinin uzun olduğunu dile getiren Kan, “Anne ve baba adayının ne yazık ki birçoğu ilk defa tecrübe ediyorlar. Buna istinaden kafalarında birçok soru işareti var. Bugün bizim burada toplanmamızın temel amacı da bu soru işaretlerini gidermek. Onları gebelik süreci, doğumdan sonraki periyotta da bebeklerinin bakımlarıyla ilgili daha bilgili, donanımlı hale getirebilmek için buradayız. Burada doğum şekillerinden, anestezisinden, yeni doğan bakımından, yeni doğan bakımındaki en kritik noktalardan bahsedeceğiz. Özellikle gerek Sağlık Bakanlığı olsun, gerek sağlık müdürlükleri olsun normal doğumu teşvik ediyoruz. Bu normal doğuma gidecek süreçte sürecin daha kolay ve daha sağlıklı ilerlemesi için insanları bilgilendirmek için bu toplantıyı organize ettik” diye konuştu.

“Daha keyifli, huzurlu ve sağlıklı bir doğum periyodunun onları bekleyeceğini bilecekler”

Gebeliğin anne adayları için korkutucu ve tedirgin edici olabildiğini belirten Kan, sözlerine şöyle devam etti:

“Aslında burada akıldaki soru işaretlerini gidermek ve süreçle ilgili bilgi sahibi olmak bizi bu sürece daha kolay hazırlayacaktır. Biz de en sık sorulan sorulardan bir bölüm derledik ve bununla ilgili olarak da anne adaylarımızı bilgilendireceğiz. Tabii ki hastalarımız demek doğru değil. Çünkü anne adaylarımız bunun bir hastalık olmadığını ama rahatlıkla yönetebileceğini, eşlerinin ve ailelerinin de desteğiyle daha keyifli, huzurlu ve sağlıklı bir doğum periyodunun onları bekleyeceğini bilecekler.”

“Normal doğum, arttırmaya gayret ettiğimiz bir periyot”

En önemli ve temel hedeflerinin sağlıklı bir doğum olduğunu söyleyen Kan, “Bunun aslında normal ya da sezaryenle olması çok önemli değil. Adında da saklı olduğu gibi normal doğum, arttırmaya gayet ettiğimiz bir periyot. Burada belki de hastaları en çok korkutan şey normal doğumla ilgili bilinmezlikler. Eğer buradaki soruları cevaplandırabilirseniz beraberinde de normal doğum, daha sağlıklı olan ve daha cerrahi işlemin ve birçok komplikasyondan uzak kalacağımız bir doğum mantıklı olabilir ama gereklilik halinde de sezaryen da asla korkutucu bir doğum şekli değildir” açıklamasında bulundu.