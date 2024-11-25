Anne adaylarının kaygılardan uzak mutlu bir gebelik, sağlıklı bir doğum süreci ve bilinçli bir lohusalık dönemi geçirmesine yardımcı olmak amacıyla Medical Park Antalya Hastane Kompleksi tarafından düzenlenen ‘Gebe Okulu’na anne ve baba adayları büyük ilgi gösterdi.

Doğum öncesi ve sonrası hakkında bilgi sahibi olmaları, normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini öğretmek amacıyla Medical Park Antalya Hastane Kompleksi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Gebe Okulu’na bu yıl da anne ve baba adayları yoğun ilgi gösterdi. Anne adaylarının doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve daha güvenli doğum yapmalarını sağlamak, anne adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve ebeveynlik rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla düzenlenen “Gebe Okulu”nda baba adayları maket bebeklerin bezini değiştirirken zor anlar yaşadı.

“Anne sütü ve emzirmenin önemi”

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Bilgesoy, ‘Gebelik takibi süreçleri ve Doğum Yöntemleri’, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Beşir Akpınar, ‘Gebelikte varis’, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Çakçak, ‘Yenidoğan takibi ve bir yıllık izlenimi’, Dermatoloji Uzmanı Dr. Erkan Davarcı, ‘Gebelikte cilt bakımı’, Kadın Doğum Servisi Hemşiresi Büşra Gün ‘Doğum sonrası ilk bakım’; Doğumhane Sorumlusu Ebe Hicran Gültekin ise ‘Anne sütü ve emzirmenin önemi’ hakkında anne ve baba adaylarını bilgilendirdi.

“Baba adaylarına bez bağlama eğitimi”

Gebe Okulu’nun son bölümünde baba adaylarına maket bebekler ile uygulamalı olarak bez bağlama, gaz alma ve bebeğin üstünü değiştirme gibi yeni doğan bebek bakımı gösterildi. Uygulama sırasında baba adayları heyecandan zor anlar yaşadı. Okula gelmeden önce babalıkla ilgili korkularının bulunduğuna değinen baba adayı Ahmet Şentürk, "Baba olarak bez bağlamasını, gaz almasını, kıyafet giydirilmesini öğrendim. Eşime daha fazla destek olacağıma inanıyorum. Bu okul ile kendimizi anne ve baba olmaya daha hazır hissettik. Umarım bebeğimizi sağlıklı bir şekilde kucağımıza alır ve burada öğrendiğimiz bilgileri en güzel bir şekilde uygularız” ifadelerini kullandı.