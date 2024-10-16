Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan gebe okulunda, anne adayları pilates eğitiminden psikolojik eğitime kadar birçok eğitim görerek doğuma hazırlanıyor. Okula giderek normal doğum yapan anneler ise eğitimlerin faydasını gördüklerini belirterek ’normal doğum’ çağrısında bulundu.

Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gebe Sınıfı Eğitim’ programına birçok anne adayı gidiyor. Burada anne adaylarına gebelik egzersizleri, pilates, yeni doğan bakımı, emzirme, yıkama gibi birçok eğitim veriliyor. Ayrıca gebe okulunda doktorlar tarafından verilen eğitimler de anne adaylarının normal doğum korkularını yenmeleri de hedefleniyor. Gebelik okuluna giderek normal doğum yapan anneler, eğitimin doğum sırasından ve sonrasında çok faydasını gördüklerini söylediler.

Anne Büşra Aydın Kalay, “15 günlük bebeğimiz var. Sürecimizde Toplum Sağlığı Merkezi eğitimleri ile çok güzel destek verdi. Eğitimlere katıldım. Bu süreçte yıkama, psikoloji, pilates eğitimlerine katıldım. Bize çok güzel destek verdiler. Buradaki birçok gebe ile beraber birbirimize destek olduk. Burada doğumu etkileyen en önemli etkenlerden bir tanesi bebeğin hangi yolu seçerek gelmesidir. Normal doğum ile doğum yaptım. Bu yolu bebeğimiz seçti. Güzel bir deneyim oldu. Bebeğimizle ilk teması yaşadık” dedi.

Anne Feyza Türk, “38 haftalıkken normal doğum yaptım. Toplum sağlığı merkezinde pilates eğitimleri olsun, banyo eğitimleri olsun eğitimlerini aldık. Hamilelik sürecinde aldığım nefes egzersizlerinin doğumda çok faydasını gördüm. Süreç benim kontrolümdeydi. Bebek içinde, benim içimde bir sorun olmadığı sürece normal doğum düşünüyordum. Doğum sonrası çocuğumla daha rahat ilgilenebilmek adına, kendi sağlığım açısından da normal doğumu istedim. Bize lanse edilen normal doğumun çok zor olduğuydu ama ben nefes egzersizlerinin çok faydasını gördüm. Herkese de normal doğumu öneriyorum" diye konuştu.

"Gebe okuluna giden annelerden 8 bini doğal olanı tercih ederek, normal doğum yaptı"

Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gebe Sınıfı Eğitim’ programı hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras ise "Annelerimizin hayatlarının bu en kıymetli anlarında yanlarında olmak, onları doğuma hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlamak için hastanelerimizdeki gebe okulları ve ilçe sağlık müdürlüklerimiz, toplum sağlığı merkezlerimiz ve sağlıklı hayat merkezlerimizdeki gebe sınıflarıyla bilgilendirme çalışması yürütüyoruz. Bu bilgilendirme çalışmasında en önemli hedeflerimizden birini de anne adaylarımıza doğal olanın normal doğum olduğunu anlatmak, bu konudaki tereddütlerini gidermek ve normal doğuma annelerimizi teşvik etmek oluşturuyor. Gebe okullarımızda ve gebe sınıflarımızda annelerimize özellikle bu bağın önemini anlatıyoruz, normal doğumun doğum kanalındaki faydalı bakteriler sayesinde bebeğe daha ilk nefesinde güçlü bir bağışıklık sistemi ve akciğer gelişimi hediye ettiğini anlatıyoruz. Tüm anne adaylarımıza buradan seslenmek istiyorum; bu iki anne adayımıza kulak verelim, normal doğumun olumlu ve güçlü yönlerini düşünerek, doğal olanı tercih edelim. Biz Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak 17 ilçe sağlık müdürlüğümüz ve toplum sağlığı merkezlerimizdeki gebe bilgilendirme sınıflarımız ve 13 hastanemizdeki gebe okullarımızla bu yolculukta onların yanında olmaya hazırız. Bugüne kadar bu yolculukta gebe okulu ve gebe sınıflarımızda 35 bini aşkın anne adayını bilgilendirdik, yol gösterdik. Bu anne adaylarımızın yaklaşık 8 bini doğal olanı tercih ederek, normal doğum yaptı. İnşallah bu sayıyı, doğal doğumun anne ve bebeğe katkılarını anlatarak artıracağız. Anne adaylarımız ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerimize katılsınlar, doğal olanı tercih etsinler, bebekleriyle buluştukları o ilk anın tüm mutluluğunu ve şifasını yaşasınlar. Bunların hepsi bize gösteriyor ki normal doğum doğru olanıdır. Tabii ki sezaryende bir doğum türüdür ama sezaryen aslında anne adayının seçeceği bir tercih değil sezaryen bazı olaylar ters gittiğinde hekimin seçeceği tıbbi gerekliliktir" şeklinde konuştu.

Atakum Sağlık Hayat Merkezi’nde eğitimler devam ediyor. Burada normal doğum yapmış ve eğitimlere katılmış annelere Müdür Uras ve Atakum İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Barış Çankaya tarafından plaket verildi.