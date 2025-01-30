Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu 2025 yılı Ocak ayı mezunlarını verdi.

Erzurum Şehir Hastanesi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hastanemiz bünyesinde faaliyet gösteren Gebe okulumuzda anne ve baba adaylarımız 3 hafta süren eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belgelerini aldılar. Anne ve baba adaylarımıza hastanemiz doğum salonu ve yatan hasta odaları da gezdirilerek bilgilendirme yapıldı. Eğitimimize katılan tüm anne ve baba adaylarımıza teşekkür ediyor sağlıklı günler diliyoruz. Normal doğumla anneler mutlu bebekler sağlıklı” denildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’ne başvuran gebeler ilk vizitlerinde gebe okuluna yönlendiriliyor ve gebe ile ilgili bilgilendirmeler veriliyor. Ruhsal ve bedenen hazır hale gelmeleri için gerekli eğitimler, uzman ebeler tarafından gerçekleşiyor. Eğitim sonunda ebeler ile doğum salonları ziyareti gerçekleşiyor.