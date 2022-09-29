Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “2022 yılı Eylül ayı Gebe Okulu” bilgilendirme sınıfına katılın anne adaylarına mezuniyet belgeleri verildi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “2022 yılı Eylül ayı Gebe Okulu” bilgilendirme sınıfına katılın anne adaylarına mezuniyet belgeleri verildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız’ın da katılımlarıyla “Gebe Okulu” bilgilendirme sınıfına katılan anne adayları mezuniyet belgelerini aldı.

Hastanede verilen eğitimlerde gebelik ve doğum sürecinin korku ile değil huzurla, sağlıkla, bilinçli bir şekilde geçirilmesini sağlamak amaçlı bilgi desteği sunuyor. Eğitimlerde sözel, görsel, eğitim araçları kullanılmakla beraber maket üzerinde verilen uygulamalı eğitimler annelerin bilgi ve beceri düzeylerini istenilen yere gelmesine yardımcı oluyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Gebelik ve doğum, kadınların var oluşundan bugüne devam eden fizyolojik bir olaydır. Kadınların hamile olması günümüzde bir hastalık olarak algılanmaktadır. Oysaki hamilelik sağlıklı kadınların yaşadığı doğumla sonuçlanan tam bir sağlık halidir. Ancak anne adayları bu dönemde sağlıklarını korumak ve yükseltmek konusunda bilgi ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Birimimizde anne adaylarına yönelik uygulanan eğitim programımız gebelik boyunca devam etmekte, doğuma hazırlık, bebek bakımı, emzirme, lohusalık sürecinde ihtiyaçları olan bilgilerle donatılmaktadırlar.

Hastanemizdeki eğitimlerimiz tamamen ücretsiz olup 20 hafta üzerindeki gebelikler için planlanmıştır” denildi.

Öte yandan, Gebe Okulu Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Betül Kalkan Yılmaz ve Gebe Eğitmeni Ebe Melek Gülakar, Eylül 2022 dönemi gebe okulu mezunları ile beraber Başhekim Kuyrukluyıldız’a ve İl Sağlık Müdürü Tekin’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.