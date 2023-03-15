Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesinde gebe okulundan mezun olan gebelere katılım belgeleri teslim edildi.

Kırklareli’nin Pınarhisar Devlet Hastanesi gebe okulu eğitimleri devam ediyor. Gebe okulunda 3. dönem mezunlarına Psikolog Aytaç Özdere ve Diyetisyen İrem Güldali tarafından eğitim gerçekleştirilerek, eğitim sonunda gebelere katılım belgesi verildi. Gebe okulunda gebelik öncesi, gebelik ve doğum sürecinin, sağlıklı, şuurlu bir şekilde geçirilmesini amacıyla gebe ve ailelerine bilgi desteği sunulmaya devam ediliyor.