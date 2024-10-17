İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet veren Gebe Okulu, anne adaylarının doğum ve bebek bakımı konusundaki tüm sorularına yanıt oluyor. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak doğuma hazırlık sağlayan bu eğitimler, anne adaylarına güven veriyor.

Gebe Okulu Sorumlusu Elif Demir, verdikleri eğitimin kapsamı hakkında bilgiler verdi. Demir; “Gebe Okulumuza başvuran anne adayları ile gebelik haftasına uygun ve tercihlerine göre tek ya da eşli katılacakları bir eğitim planlaması yapıyoruz. Eğitimlerimiz Gebelik Dönemi, Doğum ve Yenidoğan Bakımı gibi hayati bilgileri içeriyor. Ayrıca diyetisyen, psikolog ve emzirme danışmanlarımız da eğitimlerimize katılarak anne adaylarına destek veriyor. Eğitimlerimiz talebe göre yüz yüze veya çevrimiçi (Zoom) olarak düzenleniyor. Kurum dışından da katılım sağlanabiliyor. Tüm anne adaylarına sağlıklı ve kolay bir doğum diliyoruz. Gebelik sürecindeki korkularınızla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek için Gebe Okulu’nda sizin için hazırlanmış eğitimlere katılabilirsiniz.” diye konuştu.

"Gebe Okulu ile korkularım geride kaldı"

Gebe Okulu’na katılan İlknur Aygün, ilk gebeliğinde yaşadığı doğum korkusunu nasıl yendiğini şöyle anlattı: “33 haftalık hamileyim ve gebeliğim boyunca doğum korkusu, bebeğimi yeterince besleyemeyeceğim gibi endişelerim vardı. Bu süreçte Gebe Okulu ile tanıştım ve eğitimler sayesinde korkularımdan kurtuldum. Eğitimlerin ardından doğum salonunu ziyaret ettim ve nasıl bir ortamda doğum yapacağımı öğrenmek, kaygılarımı büyük ölçüde azalttı. Gebe Okulu’na katılmak, doğum sürecine bilinçli ve hazırlıklı girmeme yardımcı oldu.”

Normal doğumun avantajları hastalarla paylaşılıyor

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Tuba Zavaroğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Doğum Programı" ile normal doğumun avantajlarını anne adaylarına aktardıklarını belirterek, “Normal doğum sürecinde vücut tarafından salgılanan hormonlar sayesinde doğum sonrası sütünüz hemen gelir ve bebeğinizi kısa sürede emzirebilirsiniz. Bebeğinizle aranızdaki duygusal bağı daha kısa sürede kurabilirsiniz. Doğumdan sonra günlük hayatınıza daha hızlı dönebilir, doğum sayınızı sınırlandırmadan sağlıklı doğumlar gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca hastanede kalış süreniz sezaryene oranla daha kısadır ve normal doğum yaptığınızda bebeğinizde solunum sıkıntısı görülme ihtimali de daha azdır. Bu sebeplerle normal doğum, birçok riski azaltan daha güvenli bir seçenektir.” dedi.

Gebe Okulu’na katılmak çok kolay

Anne adayları, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Gebe Okulu’na başvurarak, doğum ve bebek bakımına dair detaylı bilgi alabiliyor. Hem yüz yüze hem de çevrimiçi katılımın mümkün olduğu eğitimler, hastane dışındaki anne adaylarına da açık.