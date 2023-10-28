Adıyaman merkezli Güneydoğu’nun ilk ve tek enerji derneği GEADER, İzmir’de düzenlenecek kongrede Şanlıurfa ve Güneydoğu’nun enerji potansiyeli hakkında bildiri sunacak.

Kuruluşunun 2. yılında bölgesel ve ulusal çapta önemli çalışmalara imza atan Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) İzmir’de TMMOB tarafından düzenlenecek olan V. Güç ve Enerji Sistemleri Kongresinde ’Şanlıurfa İlinin Enerji Potansiyelinin İncelenmesi’ konulu bir bildiri sunacak.

Bildirinin Güneydoğu’nun enerji yatırımları için bir farkındalık oluşturacağını ifade eden Genel Başkan Ömer Çelebi, "Derneğimiz, kuruluşundan itibaren sektörün yönünü Güneydoğu’ya çevirmiş durumda. Üretim ve istihdamın en temel hammaddesi olan enerjinin özellikle Türkiye’nin yenilenebilir enerji yükünü sırtlayan bölgemizin daha da büyümesi için aralıksız çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftada ise İzmir’de bölgenin potansiyel gücünü sektör paydaşlarımıza aktaracağız. Amacımız bölgemizde enerji yatırım farkındalığı oluşturmak ve temiz enerjinin lokomotifi olmaktır" şeklinde konuştu.