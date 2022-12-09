Gdz Elektrik’in sürdürülebilir, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımıyla hazırladığı 2021 sürdürülebilirlik raporu, LACP Spotlight & Inspire Awards 2022’den 6 ödül kazandı.

Gdz Elektrik’in sürdürülebilir, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımıyla hazırladığı 2021 sürdürülebilirlik raporu, LACP Spotlight & Inspire Awards 2022’den 6 ödül kazandı.

LACP 2022 Spotlight & Inspire Awards’a 2021 yılı sürdürülebilirlik raporu ile katılan Gdz Elektrik, Türkiye’den ve dünyadan pek çok şirket arasından değerlendirilerek farklı kategorilerde 6 ödülün sahibi oldu. Gdz Elektrik, aynı zamanda yarışmaya katılan dünya çapında 100 şirket arasında da 64. sırada yer almayı başardı.

100 üzerinden 98 puan

Gdz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel de, uluslararası alanda elde edilen başarıyı değerlendirdi. Yüksel, "League of American Communications Professionals’da (LACP) 2021 sürdürülebilirlik raporumuzla almış olduğumuz 6 farklı ödülün yanı sıra raporumuzun 100 üzerinden 98 puan alması bizler adına önemli bir başarı. Bu ödülü almamızı sağlayan sürdürülebilirlik raporunu hazırlayan ve raporda yer alan çalışmalara imza atan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Odağına insanı ve memnuniyeti aldığımız çalışmalarımızı her alanda sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Gdz Elektrik; "Küresel İletişim Tek Seferlik /Yıllık: Ortaklar/İştirakler" kategorisinde iki altın ödül, "Kurumsal Yayıncılık Sürdürülebilirlik Raporu" kategorisinde altın ödül, "Küresel İletişim Tek Seferlik / Yıllık: Müşteriler" kategorisinde gümüş ödül, "Küresel iletişim Tek seferlik/Yıllık: Topluluk" kategorisinde gümüş ödül, "Çevrim İçi Raporlar" arasında gümüş ödül aldı.

League of American Communications Professionals – (LACP) Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi Vizyon Ödülleri çerçevesinde her yıl uluslararası olarak düzenlenen yarışmada, birçok ülkeden dünyanın önde gelen şirketlerine ait raporlar, ilk izlenim, rapor kapağı, hissedarlara mektup, rapor anlatım dili, rapor finansalları, mesaj açıklığı ve bilgi erişimi kriterleri dikkate alınarak değerlendiriliyor.