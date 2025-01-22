Bursa Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda bebe konfeksiyonu ve tekstil fabrikalarının olduğu sanayi bölgesinde GDO’lu uyuşturucu üretimi yapan 3 katlı fabrika ele geçirildi. Genetiği ile oynanmış uyuşturucu maddesinin esrara göre 10 kat daha fazla etkili olduğu öğrenildi. 3 katlı binayı uyuşturucu üretim üssüne çeviren, klima, havalandırma tertibatı kuran 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçesi Vişne Caddesi’nde 3 katlı bir binada uyuşturucu üretimi yapıldığı ihbarını alan Bursa Narkotik Polisi, baskın düzenledi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken 3 katta da her odası kenevir bitkisi yetiştirmek için klima ve özel ışıklar ile donatılmış, nemlendirici su fıskiyelerinin bulunduğu binada 1500 adet saksıya genetiği ile oynanarak ekilmiş 1500 kök skank ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Skank uyuşturucu maddesinin kenevir tohumlarının laboratuvar ortamında genetiği değiştirilerek meydana getirildiği daha sonra aynı esrar gibi yetiştirildiği öğrenildi.