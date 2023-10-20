Isparta’da İsrail’in Gazze’ye karşı gerçekleştirdiği saldırılar sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından protesto edildi. Gazze’ye destek amaçlı toplanan kalabalık “Katil İsrail” sloganları attı.

Isparta’da sivil toplum kuruluşları İsrail’in Gazze’ye karşı gerçekleştirdiği saldırılar protesto etmek amacıyla toplandı. Cuma namazının ardından Mimar Sinan Camii önünde toplanan kalabalık “Katil İsrail” sloganları atarak basın açıklamasında bulundu. Gerçekleştirilen protestoya sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan basın açıklamasına vatandaşlar slogan atarak destek verdi.

Basın açıklaması Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin’in Filistin halkı için ettiği duanın ardından sona erdi.