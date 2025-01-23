Gazze Şeridi’ne dün 808 insani yardım tırı giriş yaptı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi’ne insani yardım tırlarının girişi sürüyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne ateşkesin dördüncü günü olan 22 Ocak’ta 808 insani yardım tırının giriş yaptığı belirtildi. Gelen yardımların Gazze Şeridi’nde belirlenen acil durum barınaklarına ve dağıtım merkezlerine gönderildiği aktarıldı. Gıda paketleri ve un dağıtımının yapıldığı, fırınların yeniden açılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Ateşkesle birlikte düzenli yardım girişi yapılıyor

Öte yandan, ateşkesin ilk günü 19 Ocak’ta bölgeye 630, ikinci gününde 915, üçüncü gününde 897 insani yardım tırı giriş yapmıştı.