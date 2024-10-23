Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze’de çatışmanın şiddetlenerek artmasının ardından Gazze’nin kuzeyinde planlanan 119 bin 279 çocuğun aşılanması amaçlanan aşı kampanyasının son aşamasının ertelendiğini açıkladı.

Gazze Şeridi’nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından Ağustos ayında başlatılan çocuk felci aşı kampanyasının ilk aşaması Eylül ayında tamamlanmıştı. Kampanyanın bugün başlaması planlanan üçüncü ve son aşaması ertelendi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, “Şiddetin artması, yoğun bombardıman, toplu yerlerinden edilme emirleri, Gazze’nin kuzeyinin büyük bir bölümünde insani yardımların durması gibi nedenlerle bugün başlaması planlanan aşı kampanyasının son aşamasının ertelenmesini mecbur kıldı. Aşı kampanyasının son aşamasında Gazze’nin kuzeyinde 119 bin 279 çocuğun aşılanması amaçlanıyordu” denildi.

Açıklamada, sivil yapılara yönelik saldırıların devam ettiği mevcut koşulların insanların güvenliğini ve Gazze’nin kuzeyinde hareket edilmesini tehlikeye atması sonucu ailelerin çocuklarını güven içinde aşıya getirmesinin ve sağlık çalışanlarının çalışmalarını sürdürmesini imkansız hale getirdiği aktarıldı.

Gazze’de çocuk felci kampanyasının 14 Ekim’de başlayan ikinci turu kapsamında, Gazze Şeridi’nin orta ve güney kesimlerinde 10 yaş altı 442 bin 855 çocuk aşılandı. DSÖ açıklamasında, 2 ila 10 yaş arasındaki 357 bin 802 çocuğa da A vitamini takviyesi yapıldığı kaydedildi.