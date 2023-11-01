İsrail’in haftalardır süren insanlık dışı saldırılarıyla büyük bir katliam ve yıkım yaşayan Gazze, Giresun’un kalbi olan Atatürk Meydanı’nda (Atapark) temsili olarak canlandırıldı.

Giresun Belediyesi tarafından Atapark’ta özel olarak hazırlanan bir alanda, İsrail saldırıları sonrası Gazze’de yaşanan yıkım ve acıları anlatan bir fotoğraf sergisiyle yıkımın dramatik olarak canlandırıldığı özel bir alan hazırlandı.

Fotoğraf sergisi ve yıkımın canlandırıldığı alanda bir açıklama yapan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu “Bugün burada görmüş olduğunuz fotoğraf sergisiyle birlikte yaptığımız bu düzenleme, şehrimizin meydanında, şu anda Filistin’de yaşanan insanlık dramına bir farkındalık oluşturmak üzere düzenlediğimiz bir alandır” dedi.

İsrail’in asıl amacının katliam olduğunu vurgulayan Şenlikoğlu; “İnsanlığın gözü önünde devam eden bir vahşet var, ne yazık ki uluslararası hukuku ve insani bütün değerleri hiçe sayarak halen devam etmekte olan bir vahşet bu. İnsanlığın savaşa dur, vahşete dur demesi lazımken, bilhassa batı dünyasının halen bu vahşeti izliyor ve destekliyor olması ise dikkat çeken bir durumdur. Tarih bunun yargılamasını yapacaktır. Ama şunu söylemek lazım, İsrail, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden, sivil hedefleri, bilhassa hastane ve sivil yerleşim noktaları özellikle hedef alınarak vurmasıyla, gerçek niyetinin aslında bir savaş değil, bir vahşet, bir katliam olduğunu göstermiştir.” şeklinde konuştu.

Şenlikoğlu ayrıca, bu katliamın ve vahşetin bir an önce sağduyulu bir şekilde durdurulması gerektiğini belirterek “Orada nasıl bir ortam yaşandığını, sadece bir yıkım, bir enkaz şeklinde göstermemize rağmen, bunun aslında çok daha ağır, çok daha büyük bir katliam olduğu bilinciyle insanımız tarafından bir anlamda empati yapılarak görülmesi için bu düzenlemeyi yaptık. Bu katliamın ve vahşetin, bir an önce sağduyulu bir şekilde durdurulması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.