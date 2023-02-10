Gazze’de yaşayanlar Cuma Namazı sonrası merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Gazze’de yaşayanlar Cuma Namazı sonrası merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevre illerde de yıkıma yol açarak 18 binden fazla can kaybına yol açan depremlerde hayatını kaybedenler için çok sayıda ülkede gıyabi cenaze namazı kılınıyor. Gazze’de yaşayanlar da bu kez ellerini Cuma Namazı sonrası Türkiye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için açtı. Bureij mülteci kampında bulunan Al-Safa Camiinde cuma namazını kılan Gazzeliler, depremzedeler için dua etti. Hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cami imamı Al-Jamal, hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek, Arap ve Müslüman ülkelerden bu zor şartlarda yardım çağrısında bulundu.