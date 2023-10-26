Türkiye’de yaşayan Gazzeli Gazeteci ve Yazar Dr. Zaher Elbek, 4 gündür ailesinden haber alamadığını belirterek, “Cep telefonlarının bataryası bitti. İnternet de yok. Ben sadece haberlerden ailemin haberini alıyorum” dedi.

Türkiye’de yaşayan Gazzeli Gazeteci ve Yazar Dr. Zaher Elbek, İHA’ya yaptığı açıklamada Gazze’de çok kötü bir katliamın olduğunu söyleyerek, “Bombalar devam ediyor. Apartmanlar, evler işgalci İsrail kuvvetleri tarafından yıkılmaya devam ediyor. Elektrik kesildi, internet kesildi, uydu kesildi. Su bile kesildi işgalci İsrail tarafından. Aynı zamanda her dakikada bombalar atılıyor, katliam oluyor. Çok acı bir durum. Ne kadar anlatsak azdır, gerçekten azdır. Ben de Gazzeli olduğum için söylediklerimi çok iyi biliyorum. Geçen savaşların hepsinde bulundum. İşgalci İsrail çok korkak bir ordu. Sadece uçaklardan bizi bombalıyor. Rastgele bombalar atıyor, apartman yıkılıyor. Apartman içindeki insanlar şehit oluyor. Pazarları bile bombaladılar. En yoğun saatte pazarlara bomba attı. İşgalci İsrail okulları neden bombalıyor? Pazarları niye bombalıyor? Hastaneleri niye bombalıyor” diye konuştu.

Yaşanılan durumun çok kötü olduğunun altını çizen Elbek, “Bütün ailem Gazze’de. Babam, annem, kardeşlerim akrabalarım hepsi orada. Ben de panik yapıyorum. Onun için sürekli arıyordum, ‘Nasılsınız, ne yapıyorsunuz’ diye. Artık 4 gündür ulaşamıyorum. 4 gündür aileme ulaşamadım, ulaşamıyorum hiçbirine. Cep telefonlarının bataryası bitti. İnternet de yok. Ben sadece haberlerden ailemin haberini alıyorum. Benim babam 80 yaşında. En son 4 gün önce babama ‘Ailemle daha güvenli bir yere gidin. Güney Gazze’ye gidin, belki daha iyi olur’ dedim. Babam bana ‘Biz mahallemizden hiç başka bir yere gidemeyiz. Sen panik yapma. Sonuna kadar direneceğiz, sabredeceğiz. Sonunda ya şehadet ya zafer’ dedi. Katliam altında öyle bir açıklama yaptı benim babam” ifadelerini kullandı.

“Artık şehitlerimiz bir rakam oldu, sayı oldu” diyen Elbek, şöyle devam etti:

“Şehitler rakam değildir. Şehitler candır, onlar can. Maalesef artık rakam oldu. Son günlerde uluslararası toplumlardan daha iyi açıklamalar geldi. Belki bunlar Gazze’ye daha iyi gelir, belki ateşkes olur. Filistinliler sadece açıklama beklemiyorlar, icraat bekliyorlar. Özgür insanlar hareket etsin bu katliamı bitirmek için.”