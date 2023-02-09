Filistin’in Gazze Şeridi bölgesinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde oldukları göstermek için bir araya geldi.

Filistin’in Gazze Şeridi bölgesinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde oldukları göstermek için bir araya geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından birçok ülke Türkiye ve Suriye’ye yardım için seferber oldu. Filistin’in Gazze Şeridi bölgesinde Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde oldukları göstermek için bir araya geldi.

Çocuklar, Gazze’deki Meçhul Asker Meydanı’nda ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Türkiye ve Suriye’de yıkılan binaların fotoğraflarını taşıdılar. Çocuklar ayrıca, “Türkiye gönlümüzde”, “Evimiz size açık”, “Kalbimiz sizinle” ve "Türk ve Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız" pankartlar açtılar.

“Kalpleriniz her zaman bizimle olduğu gibi bizim de kalbimiz sizinle”

Dayanışma gösterisine katılan Abdulkerim Murtaja yaptığı açıklamada, "Biz Gazze çocukları, deprem sonrası başlarına gelen bu trajediden sonra Suriye ve Türkiye’deki kardeşlerimizle dayanışmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Suriye’deki çocuklara hitaben yaptığı açıklamasında Murtaja, “Sizleri maddi ve manevi olarak destekliyoruz, Yaralılara Allah’tan şifa, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Kalpleriniz her zaman bizimle olduğu gibi bizim de kalbimiz sizinle. Hepinizin bu çileli günleri atlatacağınıza inancımız tamdır" dedi.