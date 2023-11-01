Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın sivillere geçişlere açılmasının ardından şu ana kadar 335 yabancı ülke vatandaşı ve 76 yaralı Filistinli ile refakatçisi Mısır’a geçti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın 7 Ekim’den bu yana ilk kez sivillere geçişlere açılmasının ardından Mısır tarafına geçişler devam ediyor. Gazze Geçiş ve Sınırlar Genel Müdürlüğü tarafından basına yapılan açıklamada, sınırın açılmasının ardından şu ana kadar 335 yabancı ülke vatandaşı ve 76 yaralı Filistinli ile refakatçisi Mısır’a geçtiği bildirildi. Açıklamada, yaralıların ve yabancı ülke vatandaşlarının Mısır’a girişini kolaylaştırmak için kapıda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün Senato Ödenek Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, yaklaşık 400 ABD vatandaşı ve aile üyelerinin Gazze Şeridi’nde mahsur kaldığını ve ayrılmaya çalıştığını söylemiş, Gazze Şeridi’nden ayrılmak isteyen yaklaşık 5 bin üçüncü ülke vatandaşının bulunduğunu aktarmıştı.

Refah Sınır Kapısı’ndan 7 Ekim’den bu yana akaryakıt dışındaki insani yardım malzemeleri taşıyan araçların geçişine izin veriliyordu.