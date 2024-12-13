Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde “Gazze’deki Zulmü Resimle Haykır” temalı resim sergisi açıldı.

Gölbaşı’nda, Mehmet Tevfik Göksu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen “Gazze’deki Zulmü Resimle Haykır” temalı resim sergisi, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan’ın katılımıyla açıldı. İlçe genelindeki okullarda düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi.

Sergide, öğrencilerin Gazze’de yaşanan zulme dair duyarlılıklarını ve bakış açılarını yansıtan etkileyici eserler yer aldı. Kaymakam Seyhan, sergilenen çalışmaları tek tek inceleyerek, öğrencilerin dünya gündemindeki olaylara karşı farkındalık geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Etkinlik sonunda, Kaymakam Seyhan, emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederken, bu tür organizasyonların genç nesillerin küresel meseleler hakkında bilinçlenmesine katkı sağladığını belirtti.