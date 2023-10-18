İsrail’in Gazze’deki hastaneye yaptığı hain saldırıda hayatını kaybedenler için Gaziantep genelindeki camilerde selalar okundu.

İsrail’in Gazze’deki hastaneye yaptığı hain saldırıda yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Doğrudan sivilleri hedef alan bombalı saldırılar sonrası aralarında çoğunlukla çocuk, yaşlı ve kadınların bulunduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti. Hain saldırıların ardından İsrail’in zalimliklerine tepkiler çığ gibi büyürken, hastanenin bombalanması sonucu hayatını kaybedenler için Gaziantep’teki camilerde selalar okundu. Öğle ezanı öncesi okunan selaların ardından hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edileceği ve gıyabı cenaze namazı kılınacağı belirtildi.