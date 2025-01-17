İran’da, Gazze Şeridi’nde ateşkese varılması cuma namazının ardından düzenlenen yürüyüşlerle kutlandı.

Gazze Şeridi’nde İsrail ve Hamas arasında ateşkese varılması, İran genelinde cuma namazının ardından düzenlenen yürüyüşlerle coşkuyla kutlandı. Başkent Tahran’da İmam Humeyni Musallası’nda kılınan cuma namazının ardından yüzlerce kişi, anlaşmayı desteklemek ve kutlamak için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan halk “Gazze’de ateşkes zaferdir”, “Filistin direnişine selam olsun” ve “Direniş galip gelecek” sloganları attı. Yürüyüşte İran, Hizbullah ve Filistin bayrakları dalgalanırken, "Kahrolsun İsrail", “Kahrolsun ABD” , “Sonuna kadar direneceğiz” ve “İsrail’i tamamen ortadan kaldıracağız” yazılı pankartlar taşındı. Yürüyüş yapan İranlılara kazanılan zaferin ve Filistin direnişine olan bağlılığın sembolü olarak kırmızı güller dağıtıldı.

“Ateşkes anlaşması tüm insanlığın zaferidir”

Cuma namazı öncesi gazetecilere konuşan İran Devrim Muhafızları eski Kudüs Gücü Komutanı ve eski İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, “Ateşkes anlaşması, Filistin halkının, Gazze halkının ve tüm insanlığın zaferidir. Yaşanan bu gelişmeler, büyük Filistin halkının işgalci ve insanlık karşıtı siyonist İsrail rejimi karşısında kazandığı önemli bir başarıdır. İnsanlığın elde ettiği bu zaferi, Filistin halkı adına kutluyorum. Filistin halkının onurlu ve kararlı duruşu, siyonist rejimi derinden sarsmış ve aşağılamıştır. Bu zafer, yalnızca Filistin halkının ve direniş cephesinin değil, aynı zamanda tüm insanlığın zaferi olarak tarihe geçmiştir. Süreç boyunca Filistin ve Gazze halkını destekleyen, bu uğurda fedakarlık yapan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, tüm insanlık değerlerini ayaklar altına alan, katliamlar ve soykırımlar gerçekleştiren siyonist İsrail rejiminin çöküşünün ilk adımlarıdır” dedi.

“Galip gelen Filistin halkını kutluyorum”

Yürüyüşe katılan İranlı Arya Nosrati, “Cesur, mazlum ve Müslüman Filistin halkının zaferi nedeniyle çok mutluyum. Adil olmayan bu savaşta galip gelen Filistin halkını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz zaferi kutlarken, İsrailliler matem içinde”

Ali Ekber Notaş ise, “İsrail’in Filistin’de ateşkes için anlaştığını duyduk. Hiçbir zaman ateşkesi kabul etmeyen Netanyahu, baskılar karşısında daha fazla direnemedi ve ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Bugün cuma namazını kıldıktan sonra Filistin halkının bu zaferini kutlamak istedik. Biz burada zafer kutlaması yaparken, İsrailliler matem içinde. Ateşkes hem ABD’yi hem de İsrail’i rezil etti” şeklinde konuştu.