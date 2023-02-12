Filistin’in Gazze Şeridi bölgesinde Yetimler için Umut Enstitüsü ve Filistin Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Filistin’in Gazze Şeridi bölgesinde Yetimler için Umut Enstitüsü ve Filistin Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından birçok ülke Türkiye ve Suriye’ye yardım için seferber oldu. Filistin’in Gazze Şeridi bölgesinde de Yetimler için Umut Enstitüsü ve Filistin Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle depremzedelere destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bölgeyi ziyaret eden Filistinliler, depremzedeler için kan bağışında bulundu.

Yetimler için Umut Enstitüsü Başkanı Iyad Al-Masry etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bizim ’tek vücut’ olarak isimlendirdiğimiz bu kampanya, dünyayı sarsan büyük felaketin ardından Türk ve Suriye halkıyla dayanışmamızı temsil ediyor. Filistin davasının her zaman yanında olan ve halkımıza desteğini esirgemeyen bu ülkelerle Filistin halkı olarak dayanışma göstermemiz bizim görevimizdir. Onlar için en azından dua edebilir ve kan bağışında bulunabiliriz. İsrail ablukasını kırmak isteyen Filistin ve Türk halkının Mavi Marmara Gemisi zamanındaki beraberliğini unutmadık. Aynı şekilde Filistin-Suriye mücadelesi de uzun yıllardır devam ediyor ve biz kendimizi tek halk olarak görüyoruz" dedi.