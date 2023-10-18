Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde camileri dolduran binlerce vatandaş, Gazze’de katledilen yüzlerce kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de vatandaşlar, Filistin’in Gazze kentinde katledilen yüzlerce kişi için camileri doldurdu. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan İhsaniye Camisi’nin imamları tarafından kılınan öğlen namazı sonrası, Yüksekova İlçe Müftüsü Mahmut Sevük tarafından gıyabı cenaze namazı kıldırıldı.

Müftü Sevük, “Dünden beri içimiz paramparça olmuş durumda. İsrail vahşice saldırıp binler masum insanı şehit etti. Allah devletimizden razı olsun tüm gerekli ihtiyaçları karşılıyor, Allah tüm mazlumların yardımcısı olsun” dedi.