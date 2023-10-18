Ağrı’da İsrail’in Gazze’de düzenlediği hastane saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Salı akşamı İsrail’in Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu en az 500 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenler için Ağrı Meydan Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi cemaate vaazda bulunan Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, "Allah’ı zalimlerin yaptığından habersiz sanmayın. ’Gözlerin yuvalarından çıkacağı o güne erteliyor’. Mutlaka Cenab-ı Hak zalimlere bunun hesabını soracak. Ama biz Müminler olarak bugün bu zulümler karşısında, bu mazlum kardeşlerimizin çığlığına karşı biz ne yapabiliriz, nasıl bir tavır ortaya koyabiliriz Müslümanlar olarak? Müslümanın tavrı bu zalim insanları sevmeyeceğiz, buğzedeceğiz. Biz öyle bir toplum haline geldik ki İsrail bunu yapıyor, mazlum insanların tepesine bomba yağdırıyor ama biz hala mazlum insanların başına bomba yağdıran İsrail’in mallarını kullanmaya devam ediyoruz. Bu nasıl bir çelişki" dedi.

Vaazdan sonra Müftü Celal Büyük, öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldırarak dua etti.