Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazlarında son 24 saatte 68 kişinin daha cansız bedeni çıkarılırken, can kaybı 47 bin 107’ye yükseldi.

Gazze Şeridi’nde ateşkes sürerken, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazlarından cansız bedenler çıkarılmaya devam ediyor. Yetkililer, son 24 saatteki can kaybının 72 olduğunu belirterek, 68’inin cansız bedeninin enkazlardan çıkarıldığını aktardı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 47 bin 107’ye yükselirken, yaralı sayısı 111 bin 147’ye ulaştı. Gazze’de çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.