İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 48 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 854’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar 458 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 75 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 854’e, yaralı sayısının ise 109 bin 139’a yükseldiği aktarıldı.