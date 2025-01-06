İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 48 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 854’e yükseldi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar 458 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 75 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 854’e, yaralı sayısının ise 109 bin 139’a yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: iha