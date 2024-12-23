İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 58 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 317’ye yükseldi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar 444 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 58 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 86 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 317’ye, yaralı sayısının ise 107 bin 713’e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: iha