İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde can kaybı 44 bin 664’e, yaralı sayısı 105 bin 976’ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına 428. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte gerçekleştirilen 4 saldırıda 52 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 142 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi’ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 664’e, yaralı sayısının da 105 bin 976’ya yükseldiği aktarıldı.