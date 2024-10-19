İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 519’a, yaralıların sayısı ise 99 bin 546’ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına 379 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 519’a, yaralıların sayısının 99 bin 546’ya yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze’nin Deir el-Balah kentindeki Maghazi Mülteci Kampında bir eve gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail hastaneleri kuşatıyor

Ayrıca Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nde hastanenin İsrail askerleri tarafından kuşatıldığı sırada elektriği kesmesi sonucu 2 hastanın hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail’in kuzeydeki Kamal Adwan Hastanesi’nin laboratuvarının girişini hedef alması sonucu ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.