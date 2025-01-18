Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze’de ateşkesin yarın TSİ 09.30’da yürürlüğe gireceğini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında varılan 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkesin yürürlüğe gireceği saate ilişkin bilgi verdi. Sözcü el-Ensari, ateşkesin yerel saatle 08.30’da (Türkiye saati ile 09.30) başlayacağını belirtti. El-Ensari, "Anlaşmanın tarafları ve arabulucular arasında varılan mutabakata göre Gazze Şeridi’nde ateşkes, Gazze yerel saatine göre 19 Ocak Pazar günü 08.30’da başlayacak. Bölgedekilere dikkatli olmalarını, azami dikkati göstermelerini ve resmi kaynaklardan gelecek talimatları beklemelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.