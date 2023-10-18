İsrail ablukası altındaki Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanmasına ünlü manken ve oyuncu Tuğçe Aral sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi.

İsrail’in yaptığı zulüm karşısında sessiz kalmayan ünlü manken ve oyuncu Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eli ve ayağının titrediğini, uyku uyuyamadığını belirterek, “ Fotoğraflara baktıkça gözümdeki yaşlara engel olamıyorum. Savaşın her hali kötü ama hastane hedef almak nedir ya?. Bu bir insanlık suçu, bu bir katliam. Çocuklardan, yaşlılardan çaresiz insanlardan ne istediniz. Allah sizi nasıl bilirse öyle yapsın. Gazze’de hastaneye atılan bomba, tüm insanlığın vicdanına atılmıştır. Ve ufacık vicdanı olan herkes tepkisini ortaya koymalı. Bu savaşın durması gerekiyor, artık yeter” diyerek tepkisini ortaya koydu.